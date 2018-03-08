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08.03.2018 16:12

В Петербурге умер режиссер Павел Подервянский

Основатель и руководитель Театра драматических импровизаций, его главный режиссер Павел Подервянский скончался 8 марта на 87-м году жизни.

Как сообщили в театре, Подервянский не дожил до 87-летия всего несколько недель. Он проработал режиссером в различных театрах Ленинграда и Петербурга 62 года, поставил около 250 спектаклей. Среди площадок, на которых работал Подервянский, – Малый драматический театр, Театр им. Ленсовета, Театр драматических импровизаций. Он также ставил спектакли на сценах Кемерово, Барнаула, Красноярска, Челябинска и других городов. С 1978-го он развивал идеи «театра проживания», в котором актеры действуют на сцене спонтанно — так и возник Театр драматических импровизаций. 

В Петербурге умер режиссер Павел Подервянский

Подервянский до последнего продолжал работать — в сезоне 2017-18 годов он поставил спектакли «Шаги командора» по пьесе С. Алешина и «Ромашка без лепестков» по пьесе И. Гофф. 


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Наверное, каждый согласится, что нет в нашей жизни людей важнее, чем мама и бабушка. Специалисты компании КЕЙ подготовили обзор полезных и оригинальных подарков для них на Международный женский день
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