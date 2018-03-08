Еще
16:42 08.03.2018
Новость часа
15:30
В Светогорске на выезд из России стоят 200 машин
Пришлите свою новость!
16:12
В Петербурге умер режиссер Павел Подервянский
15:57
В Купчино женщина выпила чай и впала в кому
15:43
В Петербурге ищут робкого мужчину с пистолетом
15:30
В Светогорске на выезд из России стоят 200 машин
15:07
«Журналиста» с 5 млн в кармане поймали на обмане пожилой петербурженки
14:51
Накануне 8 марта в Выборге девушка из ревности убила любимую
14:39
«Пушкинскую» открыли после проверки
14:31
В Ленобласти четверых рыбаков сняли со льдины
14:25
Сотни финских саун зовут попариться бесплатно
14:14
Депутат Слуцкий, обвиняемый в домогательствах, «причинял переживания женщинам не по злому умыслу»
14:02
«Пушкинскую» проверяют на взрывоопасность
14:00
Бомбу в Пулково не нашли
13:55
Перед границей с Эстонией скопились более 2 тысяч машин
13:47
Спасатели выручили рыбаков, которые решили поудить возле дамбы
13:37
Авария и вертолет собрали пробку на КАД
13:31
«Авторитетного бизнесмена» Александра Ефимова доставили из Белоруссии во Всеволожск
13:26
Школьница выпала с 5-го этажа на юге Петербурга
13:20
Путин и Медведев поздравили россиянок с 8 Марта: один прочитал стихи, другой пожелал «меньше уставать»
13:06
Иностранец заплатил за поездку в петербургской подземке 1,5 млн рублей
12:50
Ради страховки петербуржец лишил себя «Лексуса» за 6,5 миллионов
12:42
Каждый четвёртый турист приезжает в финские отели из России
12:30
Госдуму пикетируют из-за подозрений в домогательствах
12:20
Для барабанщика Iron Maiden сделали музыкальный «Ягуар»
12:05
На проспекте Просвещения насмерть забили таксиста
12:00
Cirque du Soleil перенесет зрителей в мир муравьев и скарабеев
11:56
«Северсталь» заявляет об ошибочно засчитанной шайбе в матче со СКА
11:39
В правительстве утвердили порядок формирования списка чиновников-коррупционеров
11:23
Неизвестный «заминировал» Пулково
11:22
Удачливый взломщик стал миллионером, навестив почту в Приладожском
11:20
Викторина "Фонтанки": сколько в тебе феминиста
11:10
За травмы ребенка в батутном парке ТРК «Норд» спросят с директора
11:03
В центре Киева стреляли из гранатомета
10:59
Из горящего дома в Выборге вывели и вынесли 19 человек
10:48
Россияне уезжают на праздники: на границе с Финляндией пробки
10:42
МВД расследует дело о гей-пропаганде из-за «черного пиара» КПРФ
10:20
Лопнувшая труба превратила в «парную» улицу Танкиста Хрустицкого
10:12
В Петербурге автобус насмерть сбил женщину
10:05
Генсек ООН: Наша главная задача — передать власть женщинам
08:00
Гусары, джигиты и султаны: кто поздравлял девушек Петербурга с 8 Марта на работе
03:08
Студия Диснея отправит в путешествие по фантастическим мирам
02:55
«Проект "Флорида"» покажет мир криминала детскими глазами
02:45
Премьера в БДТ: Валерий Ивченко представит моноспектакль по Достоевскому
02:22
Петербуржцам расскажут о женщинах, меняющих историю
02:07
Лев Додин начнет фестиваль-исследование «…да не судимы будете» с Пастернака
01:50
«Пикник» погрузит зрителей в воображаемые миры
01:36
В кино покажут борьбу с талибами
01:18
Лиам Нисон сыграет опасного пассажира
00:40
Неизвестный с ножом ранил троих человек в Вене
00:25
На российские выборы не приедут наблюдатели от Европарламента
00:11
Стрелку из Флориды предъявили обвинение в убийстве 17 человек
07/03
Украина начинает арест имущества «Газпрома»
07/03
Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
07/03
На Маршала Тухачевского победили квартирный пожар
07/03
Глава Союза журналистов Москвы: Журналистки, которые пожаловались на домогательства депутата, «унизили профессию»
07/03
Внесение в базу данных сайта «Миротворец» не остановит Собчак от посещения Крыма
07/03
СКА в третий раз обыграл «Северсталь»
07/03
Рядом с парком Лесотехнической академии хотят построить студенческий городок на 2,5 тысячи мест
07/03
В 9 домов Красносельского района возвращают тепло
07/03
Манчини о матче с «Лейпцигом»: Завтра точно не стоит от нас ожидать оборонительной игры
07/03
Компания, управляющая Пулково, не планирует реконструкцию терминала на Стартовой
07/03
Зингаревич просит повысить отель на Приморском и собирается построить еще два на Афонской и Аккуратова
07/03
Сборная осталась без защиты: братья Березуцкие уходят
07/03
Участник «Битвы экстрасенсов» арестован за три пары штанов
07/03
Полиция Великобритании: При покушении на Скрипаля использовали нервно-паралитический газ
07/03
Кадыров: Причиной крушения вертолета с пограничниками стал «резкий порыв ветра»
07/03
Джон Траволта сыграет безумного фаната-Лося
07/03
Прокуратура Петербурга добилась отмены ареста гражданина США
07/03
Глава комитета по вопросам семьи в Госдуме посоветовала «девочкам-журналисткам ходить поприличнее»
07/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 марта
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
08.03.2018 15:43

В Петербурге ищут робкого мужчину с пистолетом

Турагентство в центре Петербурга навестил клиент с неясными намерениями. Оружие решительности не прибавило, и он предпочел скрыться, так и не сформулировав свои пожелания. 

Как стало известно «Фонтанке», без четверти двенадцать 7 марта телефон «02» набрали из туристической компании на углу Невского проспекта и Пушкинской улицы. Десятью минутами ранее на 37-летнюю сотрудницу «Дарья-Турс» было совершено нападение. Прибывшим полицейским рассказали, что невысокий мужчина в сером забежал в расположенный на первом этаже офис, наставил на менеджера пистолет и приказал наклонить голову. В чем была цель таких телодвижений, не ясно, но даже этого добиться он не смог. 

Получив твердый отказ, внезапно оробел и то ли одумался, то ли сбился с мыслей. Не выдвигая больше никаких требований, мужчина ушел, так ничего и не взяв.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Декатлон»
02.03.2018 15:56

Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе

Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55

Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек

3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
pixabay.com
16.02.2018 12:00

Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать

Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Купчино женщина выпила чай и впала в кому
В Петербурге ищут робкого мужчину с пистолетом
«Журналиста» с 5 млн в кармане поймали на обмане пожилой петербурженки
«Пушкинскую» открыли после проверки
«Пушкинскую» проверяют на взрывоопасность
Бомбу в Пулково не нашли
Спасатели выручили рыбаков, которые решили поудить возле дамбы
Авария и вертолет собрали пробку на КАД
Школьница выпала с 5-го этажа на юге Петербурга
Иностранец заплатил за поездку в петербургской подземке 1,5 млн рублей
Как мигранты в Петербурге стали подданными короля
Что известно об отравлении российского шпиона в Британии
ФСО разлучила блондинку Андрея с Россией
Перестрелка - от оплеухи до Рейхстага
В Петербурге «прокурор» на Range Rover пообещал сгноить мешавших ему пешеходов
Жена володарского стрелка: «Это к психиатру»
Замглавы Фонда имущества довело до ареста эхо войны за Кузнечный
Театр Додина оставили с целыми ногами
Он спас 15 жизней
К Водопьянову подплыли по молочной реке
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Викторина "Фонтанки": сколько в тебе феминиста

Спасатели выручили рыбаков, которые решили поудить возле дамбы

«А я посуду помыл»: «Ленинград» выпустил к 8 Марта клип про «супервумен»

Новости компаний
«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55
Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
pixabay.com
16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.