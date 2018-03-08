В Петербурге ищут робкого мужчину с пистолетом

Турагентство в центре Петербурга навестил клиент с неясными намерениями. Оружие решительности не прибавило, и он предпочел скрыться, так и не сформулировав свои пожелания.

Как стало известно «Фонтанке», без четверти двенадцать 7 марта телефон «02» набрали из туристической компании на углу Невского проспекта и Пушкинской улицы. Десятью минутами ранее на 37-летнюю сотрудницу «Дарья-Турс» было совершено нападение. Прибывшим полицейским рассказали, что невысокий мужчина в сером забежал в расположенный на первом этаже офис, наставил на менеджера пистолет и приказал наклонить голову. В чем была цель таких телодвижений, не ясно, но даже этого добиться он не смог.

Получив твердый отказ, внезапно оробел и то ли одумался, то ли сбился с мыслей. Не выдвигая больше никаких требований, мужчина ушел, так ничего и не взяв.