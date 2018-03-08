В Светогорске на выезд из России стоят 200 машин

В праздничный день сотни россиян устремились в Финляндию, и, по данным на 15:00, пробки на пограничных пунктах пропуска сохраняются.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на МАПП «Светогорск» стоит в пробке чуть больше 200 легковых автомобилей, вместо четырёх полос на выезд открыто семь. Пользователи портала nagranitse.ru, наконец оказавшиеся в Финляндии, сообщают, что на российской стороне они стояли два часа, на финской — около часа.

На МАПП «Брусничное» и перед ним своей очереди для прохождения паспортного контроля ожидают 40 машин, на МАПП «Торфяновка» — 75.

На границе с Эстонией на МАПП «Ивангород» скопилась пробка из 142 автомобилей. Там открыто всего семь полос вместо трёх.

«Пограничники предпринимают все возможные меры для комфортного пересечения граждан, открыты полосы для реверсивного движения, выставлены усиленные наряды», – заявили в ПУ ФСБ, добавив, что в часы пиковых нагрузок пропускная способность МАПП «Светогорск» и «Ивангород» превышается в 2-3 раза.

Пробки в ведомстве также объясняют тем, что финские и эстонские коллеги не справляются с наплывом туристов.