«Журналиста» с 5 млн в кармане поймали на обмане пожилой петербурженки

Полицейские за два дня нашли предполагаемого обидчика 89-летней петербурженки. При себе у него оказался не только список пенсионеров и внушительная сумма в брендовом кошельке, но и удостоверение прессы, охотничий билет и волшебные магниты.

Как стало известно «Фонтанке» 8 марта, поиски «работника собеса» с большими губами начались 5 марта после заявления женщины 89 лет. Представившийся сотрудником отдела социальной защиты пришел в ее квартиру на улице Карпинского ещё в конце февраля. Позднего гостя интересовали наличные, но хозяйка хранила деньги в банке. Он было расстроился и ушел, попеняв пенсионерке на доверие к финансовым организациям, но уже на следующий день вопрос о деньгах встал снова.

По телефону женщину убедили в ошибочности её решения. 2 марта она закрыла счет и вернула в дом чуть больше миллиона рублей. В тот же день за ними явился назвавшийся работником собеса. Он был не жаден и забрал только 650 тысяч рублей. Получив деньги, растерял вежливость и ушел, не прощаясь. Но позже, видимо, одумался.

Несколькими днями позже пенсионерке снова позвонили, в этот раз предложив сопроводить в банк и снять еще треть миллиона. Женщина заподозрила неладное и рассказала о настойчивом молодом человеке полицейским.

По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемого по которому накануне задержали. Им оказался 28-летний сибиряк, который в Петербурге уже знаком судьям Красногвардейского района. При себе у него нашли документы, включая удостоверение прессы, банковскую карту на чужое имя, пару карт Dolce & Gabbana, а в кошельке с тем же логотипом оказались почти 4,8 млн рублей. Также мужчина владел охотничьим билетом, разрешением на хранение и ношение травматического пистолета и шестью коробками с магнитостимулирующим аппликатором «Ладиум» – так называемым «чудом на веревочке», которое якобы притягивает болезни.

Как сообщили в петербургском главке, мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.