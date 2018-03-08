Шарлотта Генсбур пополнила список хедлайнеров фестиваля Flow

Муза режиссера Ларса фон Триера, французская певица Шарлотта Генсбур выступит на одном из крупнейших музыкальных фестивалей Европы Flow в Хельсинки 11 августа, сообщают организаторы фестиваля.

Генсбур начала свою вокальную карьеру в 1983-м, исполнив в дуэте с отцом песню под названием "Лимонный инцест". Актриса писала музыку к некоторым фильмам со своим учатием ("Шарлотта навсегда", "Любовь etc.", "Один уходит — другой остается"). В 2017 году она выпустила свой четвёртый альбом Rest.

Другими хедлайнерами фестиваля будут ранее заявленные инди-рок группа Arctic Monkeys, американская певица и поэтесса Патти Смит и рэпер Кендрик Ламар.

Ежегодный фестиваль музыки, визуальных искусств и гастрономии Flow пройдет в Хельсинки с 10 по 12 августа на территории бывшей электростанции Сувилахти. За три дня фестиваль посещают 75 тыс. человек.