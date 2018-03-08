Депутат Слуцкий, обвиняемый в домогательствах, «причинял переживания женщинам не по злому умыслу»

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого журналистки обвиняют в сексуальных домогательствах, попросил прощения у женщин, которым «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания».

Об этом парламентарий написал 8 марта у себя на странице в Facebook, поздравляя женщин с Международным женским днем. Он также пожелал «крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья». И уточнил, что переживания «причинял» прекрасному полу «не по злому умыслу».