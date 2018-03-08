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08.03.2018 14:14

Депутат Слуцкий, обвиняемый в домогательствах, «причинял переживания женщинам не по злому умыслу»

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого журналистки обвиняют в сексуальных домогательствах, попросил прощения у женщин, которым «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания».

Об этом парламентарий написал 8 марта у себя на странице в Facebook, поздравляя женщин с Международным женским днем. Он также пожелал «крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья». И уточнил, что переживания «причинял» прекрасному полу «не по злому умыслу». 

Справка:

Несколько журналисток обвиняют Леонида Слуцкого в домогательствах. На поведение Слуцкого открыто пожаловалась заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. В частности, Фарида Рустамова предоставила диктофонную запись, из которой следует, что парламентарий предлагал журналистке стать его любовницей и провел внутренней частью ладони по половым органам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал журналисткам, не терпящим домогательств, сменить работу.


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