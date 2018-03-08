Депутат Слуцкий, обвиняемый в домогательствах, «причинял переживания женщинам не по злому умыслу»
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого журналистки обвиняют в сексуальных домогательствах, попросил прощения у женщин, которым «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания».
Об этом парламентарий написал 8 марта у себя на странице в Facebook, поздравляя женщин с Международным женским днем. Он также пожелал «крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья». И уточнил, что переживания «причинял» прекрасному полу «не по злому умыслу».
Справка:
Несколько журналисток обвиняют Леонида Слуцкого в домогательствах. На поведение Слуцкого открыто пожаловалась заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. В частности, Фарида Рустамова предоставила диктофонную запись, из которой следует, что парламентарий предлагал журналистке стать его любовницей и провел внутренней частью ладони по половым органам.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал журналисткам, не терпящим домогательств, сменить работу.