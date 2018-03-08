Бомбу в Пулково не нашли

Около трех часов в петербургском аэропорту длилась проверка, спровоцированная анонимным «минером». Единственный задержанный из-за неё рейс вылетел в Сыктывкар.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западу, отбой проверке в Пулково дали в час дня 8 марта. Ничего взрывоопасного ни на территории, ни у пассажиров сотрудники транспортной полиции не нашли. Работу аэропорта после анонимного предупреждения об опасности не прерывали, но, как отмечали читатели, особого внимания удостоился рейс в Сыктывкар.

Боинг авиакомпании «Нордавиа» должен был вылететь в 10:15, но пассажиров и их багаж отправили на повторный досмотр. Петербург самолет покинул с опозданием в три с половиной часа.