Спасатели выручили рыбаков, которые решили поудить возле дамбы

25 рыбаков 8 марта чуть не отправились в свободное плавание. Как сообщает пресс-служба МЧС, мужчины решили поудить неподалеку от судопропускного канала С-1 петербургской дамбы.

В десяти метрах от берега во льду образовалась трещина, которую рыбаки преодолеть самостоятельно не смогли. К ним на помощь направились четыре спасательных судна на воздушных подушках и пожарно-спасательный расчет. Всех 25 любителей подледного лова доставили на берег, медицинская помощь им не потребовалась.

В МЧС уточнили, что спасатели ежедневно мониторят акваторию, «чтобы обеспечить безопасность горожан, особенно массово гуляющих по льду в центре города, и в случае необходимости моментально оказать помощь людям». Напомним, 3 марта они вытащили девушку, которая провалилась под лед Невы в самом центре Петербурга.