Школьница выпала с 5-го этажа на юге Петербурга

В детской городской больнице имени Филатова спасают двенадцатилетнюю петербурженку, выпавшую из окна собственной квартиры в Пушкинском районе.

Как стало известно «Фонтанке», медики забрали юную пациентку с улицы Генерала Хазова в одиннадцатом часу утра 7 марта. Состояние девочки оказалось тяжелым. В больницу на Бухарестской улице её доставили с травмой живота и другими повреждениями, характерными для падения с высоты. Известно, что она сорвалась с высоты примерно в 15 метров, упав из окна своей квартиры. Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.