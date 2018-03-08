Путин и Медведев поздравили россиянок с 8 Марта: один прочитал стихи, другой пожелал «меньше уставать»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили россиянок с Международным женским днем.

Путин прочитал стихотворение поэта Андрея Дементьева, видео опубликовал 8 марта телеканал «Россия 24». Отрывок звучит следующим образом: «Я знаю, что все женщины прекрасны. И красотой своею и умом. Еще весельем, если в доме праздник. И верностью, когда разлука в нем. Не их наряды или профиль римский — нас покоряет женская душа. И молодость ее, и материнство, и седина, когда пора пришла. Покуда жив, я им молиться буду. Любовь иным восторгам предпочту. Господь явил нам женщину, как чудо, доверив миру эту красоту».

Дмитрий Медведев был менее романтичен. Он пожелал женщинам меньше уставать, чаще улыбаться и «чтобы слова любви и восхищения звучали в ваш адрес не один раз в году, а каждый день».