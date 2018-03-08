Иностранец заплатил за поездку в петербургской подземке 1,5 млн рублей

Короткая поездка в подземном транспорте Петербурга недешево обошлась гражданину Белоруссии. Меньше чем за пять минут он лишился почти полутора миллионов рублей.

Как стало известно «Фонтанке», 51-летний иностранец обратился за помощью к полиции метрополитена в начале девятого утра 7 марта. Он рассказал, что в Петербурге проездом, в среду успел потолкаться в переполненных вагонах всего ничего, но без потерь не обошлось. Сев на «Пушкинской», уже на «Владимирской» он не нашел портмоне, а вместе с ним 25 тысяч российских и 50 000 белорусских рублей (около 1,45 млн в российской валюте). Там же была и банковская карта.