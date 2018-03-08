Госдуму пикетируют из-за подозрений в домогательствах
Журналисты и представители международной правозащитной организации Amnesty International пикетируют Госдуму с требованием расследования подозрений в домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого.
Об этом сообщает 8 марта телеканал «Дождь». Утром в окружении многочисленных телекамер Думу «отпикетировала» и кандидат в президенты Ксения Собчак. После ее ухода ушли и большинство наблюдавших за акцией. Пикетирующие с плакатами «Господин Володин, боитесь расследовать домогательства в Думе? Если да, то меняйте работу» и «Дума — законодательный (а не какой-либо еще) орган» остались действительно в одиночестве.
8 марта 2018 г.
Напомним, накануне глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил, что профессиональное объединение проверит этичность журналисток, которые пожаловались на приставания со стороны депутата Слуцкого.
Справка:
Несколько журналисток обвиняют Леонида Слуцкого в домогательствах. На поведение Слуцкого открыто пожаловалась заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. В частности, Фарида Рустамова предоставила диктофонную запись, из которой следует, что парламентарий предлагал журналистке стать его любовницей и провел внутренней частью ладони по половым органам.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал журналисткам, не терпящим домогательств, сменить работу.