Госдуму пикетируют из-за подозрений в домогательствах

Журналисты и представители международной правозащитной организации Amnesty International пикетируют Госдуму с требованием расследования подозрений в домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого.

Об этом сообщает 8 марта телеканал «Дождь». Утром в окружении многочисленных телекамер Думу «отпикетировала» и кандидат в президенты Ксения Собчак. После ее ухода ушли и большинство наблюдавших за акцией. Пикетирующие с плакатами «Господин Володин, боитесь расследовать домогательства в Думе? Если да, то меняйте работу» и «Дума — законодательный (а не какой-либо еще) орган» остались действительно в одиночестве.

Напомним, накануне глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил, что профессиональное объединение проверит этичность журналисток, которые пожаловались на приставания со стороны депутата Слуцкого.