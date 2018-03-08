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08.03.2018 12:42

Каждый четвёртый турист приезжает в финские отели из России

Почти четверть ночей (23%), проведённых иностранцами в отелях и коттеджах Финляндии в январе, пришлись на туристов из России, сообщает Статистический центр страны.

Наши соотечественники останавливались в финских гостиницах на 6% чаще, чем в прошлом году, и стали самой большой группой гостей из-за рубежа с 164 тыс. ночёвок. За ними идут британцы (65 тыс.), французы (49 тыс.), немцы и датчане (по 42 тыс.).

В первый месяц зимы самым популярным туристическим регионом стала Лапландия. Россияне по-прежнему предпочитают приграничный и столичный регионы.

Ранее сообщалось, что в 2017 году граждане России провели в финских отелях более 800 тыс. ночей, а останавливаться в Хельсинки стали на треть чаще

Отметим, в данные статистики входят размещения в отелях и хостелах, имеющих не менее двадцати спальных мест, а также в кемпингах с электричеством.

 


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