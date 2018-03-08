На проспекте Просвещения насмерть забили таксиста

Водитель такси погиб в Выборгском районе Петербурга, подвозя очередного пассажира ночью 8 марта. Предполагаемым убийцей считают его последнего клиента.

Как стало известно «Фонтанке», по подозрению в преступлении задержали мужчину 35 лет. В два часа ночи в качестве пассажира он ехал в такси 777. В районе пересечения улицы Ивана Фомина и проспекта Просвещения между ним и водителем произошла ссора. Предполагается, что агрессию пассажир выместил ногами и кулаками. Количество и сила ударов оказались не совместимыми с жизнью: 53-летний таксист скончался на месте.

Там же задержали и предполагаемого преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.