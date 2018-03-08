«Северсталь» заявляет об ошибочно засчитанной шайбе в матче со СКА

Хоккейный клуб «Северсталь» считает, что судьи допустили ошибку, когда засчитали в овертайме, на 68-й минуте матча, гол игрока петербургского СКА Ярно Коскиранты. В КХЛ говорят о «технических проблемах».

После прошедшего накануне, 7 марта, матча «Северсталь» — СКА представители команды из Череповца опубликовали видео, на котором видно, что решающий гол Коскиранты был забит из положения «вне игры». «На восьмой минуте первого овертайма матча «Северсталь» — СКА команда гостей забросила шайбу. Тренерский штаб хозяев взял запрос на «вне игры». После полутора минут просмотра лайнсмены приняли решение, что положения «вне игры» не было. По окончании матча ХК «Северсталь» на своём аккаунте в YouTube опубликовал повтор момента, где отчётливо видно, что шайба покинула зону атаки СКА», — говорится в сообщении «Северстали».

В Континентальной хоккейной лиге по сути признали ошибку и объяснили ее техническими проблемами: «Во время просмотра эпизода по запросу тренера судьи пользовались записью, предоставленной в комнату для видеопросмотров техническими службами череповецкой арены. Данная запись не позволяет чётко определить, покинула ли шайба зону атаки. В связи с этим после видеопросмотра было оставлено в силе первоначальное решение, принятое судьями на льду». В КХЛ уточнили, что неоднократно просили клубы «установить на синих линиях оборудование, позволяющее при помощи увеличения чётко определять положение шайбы в нужный момент». Однако такого качества записи в распоряжении судей не оказалось.

7 марта СКА в третий раз подряд обыграл «Северсталь» в Череповце в четвертьфинале Западной конференции КХЛ. Петербуржцы победили со счетом 2:1. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу СКА. Четвертая игра пройдет 8 марта также в Череповце.

Напомним, СКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.