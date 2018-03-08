Наполеоновские войны на истфаке

Из аудитории Института истории выкинули молодых людей, задавших неприятный вопрос лектору. Университет собирает комиссию по этике, сторонники преподавателя говорят о провокации.

Видео инцидента на лекции доцента Олега Соколова появилось в Сети в начале марта. Молодой человек повторяет обвинения в плагиате, которые лектору предъявили за месяц до этого, после чего покидает аудиторию не по своей воле. «Фонтанка» втянулась в заочную дуэль и выяснила степень вины Александра I уже в двух конфликтах.

Сама лекция доцента Олега Соколова состоялась в лектории Института истории СПбГУ на втором этаже 2 марта. Лекция была открытая, прийти мог кто угодно. В итоге и пришли. На видео попали кадры, на которых некий молодой по окончании лекции встает со своего места в амфитеатре и обращается к Соколову со следующими словами: «Вы были уличены во лжи, подлогах и воровстве концепции. После это вы спокойно ведете лекции прилюдно». «Молодой человек, – перебивает доцент, – если вы пришли сюда оскорблять, то давайте идите вон. Вообще не хочу слушать, убирайтесь отсюда». После этого историк обращается к студентам в зале со словами «объясните молодому человеку», и молодому человеку, а также его товарищу действительно объясняют: несколько людей силой выводят их из лектория, попутно нанося тычки.

Видео мгновенно разлетелось по соцсетям, и неудивительно. Стилистика дискуссии действительно ошеломляет, парней выводили под крики «дай ему в глаз» и «вали отсюда», причем принадлежали эти реплики отнюдь не студентам. По информации «Фонтанки», после этого в СПбГУ стали приходить письма с требованием как-то отреагировать на происходящее, в том числе и дословно повторяющие друг друга, вплоть до орфографических ошибок. В итоге директор института Абдулла Даудов обратился в комиссию по этике, именно она должна будет дать оценку произошедшему. До тех пор университет больше не высказывается по инциденту.

На самом деле скорость, с которой недопотасовка выросла до размеров академического скандала, имеет еще одно объяснение. Перепалка на лекции — очередной эпизод затянувшегося противостояния двух человек: самого Олега Соколова и Евгения Понасенкова. «Фонтанка» не располагает ресурсами для 200-летней ретроспективы, но события последних недель обрисует.

Олег Валерьевич Соколов, доцент, автор многочисленных трудов, член научного совета Российского военно-исторического общества. Считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России, за научную и общественную деятельность награжден орденом Почетного легиона.

На официальном сайте Евгения Николаевича Понасенкова он назван автором 300 статей и эссе на различные темы, «ведущим специалистом по эпохе Наполеона в России», «прославленным деятелем театра», телеведущим, певцом, актером художественных фильмов.

Понасенков сам подчеркивает, что одарен многогранно и «всегда в цвету весеннего нарцисса». Почти 36-летний Понасенков лет на 26 младше Соколова. Совокупные объемы изданных монографий по конкретной эпохе не сопоставимы; однако для конфликта этого и не потребовалось, хватило одной книги и нескольких видеороликов.

В 2017 году у Понасенкова вышла объемная монография «Первая научная история войны 1812 года». В ней он, среди прочего, утверждает, что Соколов украл у него концепцию ответственности Александра I за развязывание конфликта. Соколов мимо этого не прошел и в середине января в течение 2 часов препарировал книгу на Youtube-канале «Разведопрос»; по ходу ответил на обвинения в плагиате, пройдясь по методологии, эстетике и самопозиционированию автора. Ответ не заставил себя ждать; Понасенков выпустил ролик на 2,5 часа, где решил не останавливаться на какой-то одной работе Соколова, а громить несколько по очереди; попутно сравнил эту коллизию с сюжетом «Моцарта и Сальери» и многократно обвинил Соколова в подлоге. Стиль полемики различный: Понасенков регулярно переходит на оскорбления, Соколов в традициях Кремля избегает называть оппонента по имени. Но в целом вид двух человек, которые в течение 4 с половиной часов потрясают своими и чужими книгами, призывая в свидетели живых и покойных авторитетов, не может не завораживать.

Надо сказать, переход из виртуального формата в материальный наклевывался уже тогда: Соколов заявил, что готов решить дело дуэлью, Понасенков сообщил, что его оппонент не достоин такого отношения. Взамен он предложил отправить «Сапсаном» в Петербург своего лакея для выяснения отношений, благо в средствах Понасенков не стеснен и лакей у него имеется. Шутки шутками, но в этом свете появление незнакомца на лекции в СПбГУ играет новыми красками.

Сторонники Понасенкова утверждают, что молодых людей выкидывали из аудитории по указке Соколова, по видео сложно утверждать это однозначно. Оба оппонента располагают довольно внушительной группой поддержки. Соколову «старая гвардия» положена по статусу, на реконструкторских мероприятиях он зачастую исполняет роль самого Наполеона и в этом сообществе известен как «сир». Крепкий молодой человек на переднем плане, который заботливо снимает куртку перед рукоприкладством, тоже принадлежит к реконструкторскому движению. От общения с «Фонтанкой» он вежливо отказался, но интенция понятна: даже на его стене в соцсети видны августовские поздравления Бонапарту с днем рождения, а также ироничный коллаж, который высмеивает «Первую научную историю войны 1812 года». Посетители лекции тоже, как видно из ролика, в подавляющем большинстве на стороне преподавателя, прекратить насилие почти никто не пытается.

Активности сторонников Понасенкова тоже можно позавидовать. Поведение Соколова, впрочем, осудили не только они. В открытых письмах директору института от его бывших студентов встречаются такие формулировки: «Институт Истории всегда был местом для дискуссии, что лично Вы неоднократно отмечали. В основе традиций нашего факультета лежит уважение к научному спору, равно как и уважение к оппоненту, несмотря на какие-либо расхождения во взглядах. Любому историку известно, что лишь соперничество концепций является путём к выявлению истины. На нашем факультете всегда приветствовалось разнообразие точек зрения, осуждались хамство и нетерпимость». Тем более что без рукоприкладства точно можно было обойтись; как рассказал «Фонтанке» один из посетителей лекции, уже после инцидента другой участник задал вопрос на тему Понасенкова, и в этот раз Соколов нашел что ответить.

Как уже говорилось, университет закрылся от комментариев, но собеседники издания говорят о подготовленной провокации; по их словам, съемка велась с нескольких точек. Это же подтвердил сам Олег Соколов в разговоре с «Фонтанкой». По его словам, у одного из снимавших «попросили» телефон и стерли видео, за другим, как видно, не уследили. Доцент СПбГУ также рассказал, что пострадавшие обратились в полицию и сам он вместе с другими участниками событий написал необходимые объяснительные. Соколов призвал разделять диспут и хулиганство; по его словам, он впервые столкнулся с такой провокацией за 30 лет, что ведет открытые лекции, и поступил единственно возможным образом.

Евгений Понасенков назвал избиение за свободу слова фашизмом и призвал требовать увольнения Соколова на всех уровнях — от университета до Министерства образования. «Фонтанке» он рассказал, что не был знаком с молодыми людьми на видео, но теперь считает их своими друзьями. «Никто лекцию не прерывал, никто на личности не переходил – был задан вопрос, – говорит Понасенков. – Лектор мог бы за 10 секунд ответить – «смотрите такую-то страницу и такой-то абзац» или «я напишу рецензию через месяц, год, десять лет», но он понимает, что ему ответить нечего». Именно этим он объясняет приказ «боевикам» выставить авторов вопроса.

7 числа состоялся новый раунд противостояния. Понасенков заявил, что его противники будут для него теперь «вечным двигателем пиара»; Соколов записал часовой ролик и зачитал разоблачительные письма от людей, которых Понасенков называл своими рецензентами. При этом доцент университета призвал друзей собрать средства для юридической поддержки, которая скоро может потребоваться ему и его гвардии. Евгений Понасенков пообещал произошедшее «так не оставить», однако подробности пока раскрывать не захотел. Похоже, дуэли все-таки не будет.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»