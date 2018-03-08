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08.03.2018 11:39

В правительстве утвердили порядок формирования списка чиновников-коррупционеров

Правительство России утвердило порядок формирования реестра госслужащих, уволенных из-за коррупционных нарушений. Соответствующий документ опубликован на официальном портале раскрытия правовой информации. 

Реестр будут публиковать по адресу gossluzhba.gov.ru/reestr. Пока там только размещена одна запись: «Реестр формируется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия». Вскоре на этом месте должны появиться фамилии чиновников, места их работы, дата увольнения и то положение закона, которое нарушил коррупционер перед отставкой. Удалять из «черного списка» будут по прошествии пяти лет, в случае отмены решения об увольнении или из-за смерти провинившегося. 

Напомним, законопроект о «черном списке» чиновников подготовили еще в 2016 году. Он должен воспрепятствовать попаданию на госслужбу тех, кого уже один раз с нее выгнали.


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