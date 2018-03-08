Неизвестный «заминировал» Пулково

В петербургском аэропорту усилены меры безопасности утром 8 марта. Пассажиров и территорию проверяют на наличие взрывоопасных предметов.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западу, анонимный звонок с предупреждением о «постороннем предмете» в Пулково поступил в 9:50. Местоположение звонивший не конкретизировал. Пассажиров и сам аэропорт проверяют, но эвакуировать уезжающих и встречающих не стали.

«Аэропорт работает в штатном режиме. Проводятся проверочные мероприятия», – уточнили в пресс-службе.

Между тем вовремя не вылетел самолет в Сыктывкар. «Пассажиров высадили, идет повторный досмотр, самолет откатили», – пишут читатели.

Рейс 5N503 авиакомпании «Нордавиа» должен был покинуть Пулково вскоре после анонимного звонка — в 10:15. Судя по табло Пулково, вылет отложен на полдень.