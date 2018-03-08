За травмы ребенка в батутном парке ТРК «Норд» спросят с директора

Прокуратура Выборгского района Петербурга проверила батутный центр, где был травмирован ребенок. В семейном парке активного отдыха нашли нелегальные аттракционы и новых пострадавших.

Как сообщили в горпрокуратуре, в центре «Хлоп Топ», расположенном в торговом комплексе на проспекте Просвещения, насчитали одиннадцать незаконных аттракционов. Сведения об этом оборудовании, местах и сроках его размещения отсутствуют, отметили в ведомстве. Также установлено, что упавшая с батута десятилетняя школьница получила травмы, играя с другими детьми.

При этом она была не единственной, кому после посещения парка потребовалась медицинская помощь. После неё в «Хлоп Топ» пострадали ещё несколько детей. Их количество и возраст в прокуратуре не уточнили.

Результаты проверки легли в основу административного дела в отношении генерального директора ООО «ДСП Норд» по статье о нарушении правил размещения аттракционного оборудования. Оно направлено для рассмотрения в государственную техническую инспекцию Санкт-Петербурга.

Инцидент, который привел инспекцию в расположенный в ТРК «Норд» батутный центр, произошел в феврале. Третьеклассница упала с батута и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Девочка получила травмы живота и селезенки.