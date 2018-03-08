В центре Киева стреляли из гранатомета

Ресторан около музея истории Украины в Киеве обстреляли из гранатомета. Об этом 8 марта сообщает Espreso.tv со ссылкой на полицию.

На Владимирской улице в столице Украины выстрелили из гранатомета в ресторан «Лео». «В результате детонации произошло возгорание, в результате чего выгорело около 50 кв. м ресторана», — сообщили изданию в экстренных службах. В тушении пожара принимали участие несколько подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС). В нескольких десятках метров от места происшествия следователи обнаружили отстрелянную пусковую трубу (тубус) от гранатомета.

От взрыва в домах вокруг вылетели окна. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.