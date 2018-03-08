Россияне уезжают на праздники: на границе с Финляндией пробки

Длинные выходные вылились в длинные пробки на границе с Финляндией. Утром 8 марта автомобилисты из Петербурга стоят в очередях на паспортном контроле перед пунктами пропуска. По данным портала granitsa-online.com, больше всего времени на пересечение границы тратят туристы, которые едут через «Брусничное» («Нуйямаа») — более 4 часов. Очевидцы сообщают, что очередь перед финским КПП начинается от российской границы.

Отметим, что через «Брусничное», как правило, ездят шопинг-туристы в ближайший к Петербургу пограничный город — Лаппеенранту. Восьмого марта в Финляндии магазины работают по обычному графику, поскольку праздник не является выходным днём.

На других двух пунктах пропуска на границе с Ленобластью тоже плотно: на МАПП «Торфяновка» («Ваалимаа») и «Светогорск» («Иматра») у автомобилистов уходит на ожидание два часа.