МВД расследует дело о гей-пропаганде из-за «черного пиара» КПРФ

Полиция города Борисоглебска Воронежской области возбудила административное дело о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Причиной стали листовки, написанные от имени лидера фракции КПРФ в местной думе Александра Сухинина.

Об этом 8 марта пишет РБК со ссылкой на ответ прокуратуры на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина. В листовках Сухинин якобы призывал создавать в селах Борисоглебского округа «ЛГБТ-движение». Кроме того, коммунист со страниц листовок заверял, что попросит внести в программу партии пункт о регистрации однополых браков: «когда геи придут к власти, начнется счастливая жизнь для всех россиян», – утверждалось в агитматериалах.

Сухинин еще в декабре 2017 года обратился в полицию с жалобой на клевету. Заявление передали в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело. Однако о возбуждении еще и административного дела по статье о «гей-пропаганде» самому Сухинину ранее было неизвестно.