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08.03.2018 10:20

Лопнувшая труба превратила в «парную» улицу Танкиста Хрустицкого

С завесы пара и прорыва кипятка началось праздничное утро у жителей Кировского района Петербурга. В зону коммунальной аварии попали больше полусотни зданий. 

Как рассказали в комитете по энергетике Смольного, о проблемах с трубопроводом компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» на улице Танкиста Хрустицкого 8 марта сообщили в четверть восьмого утра. Через десять минут бригады были рядом с домом №116, где наружу вытекала горячая вода. Поднимающийся пар сделал двор больше похожим на заброшенный Сайлент Хилл. В соцсетях «туманное» утро назвали поздравлением коммунальщиков. 

 

Течь дала труба диаметром 400 мм, на ремонт которой по нормативам отводится 13 часов. 57 зданий на время работ перевели на резервную схему подачи тепла. Горячей воды жителей не лишали. 

В «Теплосети» наличие дефекта на Танкиста Хрустицкого подтвердили, но от комментариев воздержались.


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Покупателям квартир в smart-комплексах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев» теперь доступна выгодная ипотека от банка «Открытие».
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В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная
Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
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