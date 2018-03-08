Генсек ООН: Наша главная задача — передать власть женщинам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что главной задачей организации является передача власти женщинам.

Обращение Гуттериша по поводу 8 Марта опубликовано на Youtube-канале Службы новостей ООН. Генсек уточнил, что в мире, где до сих пор доминируют мужчины, основным вопросом является гендерное равенство. «Таким образом, главный вопрос гендерного равенства — это вопрос о власти. И поэтому нашей главной задачей является дать власть женщинам», — заявил Гуттериш. И уточнил, что на высшем уровне управления ООН это уже практически состоялось: «И в ближайшее время мы добьемся его на уровне страновых руководителей ООН. Но наша задача состоит в том, чтобы обеспечить паритет в ООН в целом на всех уровнях». Такой паритет будет «ключевым элементом для нашей борьбы с сексуальной эксплуатацией и надругательствами на основе абсолютной нетерпимости к ним и нашей борьбы с сексуальными домогательствами» – подчеркнул генсек ООН.

Напомним, Международный женский день впервые провозгласили в 1911 году — как день солидарности женщин в борьбе за свои права. В СССР он официально стал праздником в 1966 году.