Неизвестный с ножом ранил троих человек в Вене

Неизвестный ранил ножом троих людей возле японского ресторана в Вене. Об этом 7 марта сообщает Austria Press Agency.

Преступнику удалось скрыться. Позже произошло еще одно нападение — у вокзала Вены, однако официально об их связи ничего не известно. Возле ресторана неизвестный с ножом начал беспорядочно бросаться на прохожих, рассказали очевидцы. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали мужчина, женщина и их взрослая дочь. Подробностей второй атаки пока нет. Мотивы нападавшего неизвестны, его розыски продолжаются.