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08.03.2018 00:25

На российские выборы не приедут наблюдатели от Европарламента

Европарламент не будет направлять наблюдателей на выборы в Россию и Азербайджан. Об этом сообщается 7 марта в официальном заявлении сопредседателей депутатской группы поддержки демократии и координации выборов Дэвида Макаллистера и Линды Макевен.

Если какой-то депутат все же решит понаблюдать за выборами российского президента, то он будет «действовать исключительно от своего имени», подчеркивается в заявлении. Европейский парламент не будет ни наблюдать за выборами, ни затем их комментировать. «Предложение официальных российских организаций о покрытии расходов на проезд и размещение некоторых международных наблюдателей идет вразрез с основополагающей этикой наблюдения за выборами», – пишут евродепутаты. 

Справка:

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Если ничего не изменится, избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).


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