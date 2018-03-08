На российские выборы не приедут наблюдатели от Европарламента

Европарламент не будет направлять наблюдателей на выборы в Россию и Азербайджан. Об этом сообщается 7 марта в официальном заявлении сопредседателей депутатской группы поддержки демократии и координации выборов Дэвида Макаллистера и Линды Макевен.

Если какой-то депутат все же решит понаблюдать за выборами российского президента, то он будет «действовать исключительно от своего имени», подчеркивается в заявлении. Европейский парламент не будет ни наблюдать за выборами, ни затем их комментировать. «Предложение официальных российских организаций о покрытии расходов на проезд и размещение некоторых международных наблюдателей идет вразрез с основополагающей этикой наблюдения за выборами», – пишут евродепутаты.