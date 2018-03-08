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08.03.2018 00:11

Стрелку из Флориды предъявили обвинение в убийстве 17 человек

Николасу Крузу, расстрелявшему 17 человек в школе американского города Паркленд, грозит пожизненный срок либо смертная казнь.

Как пишет Reuters 7 марта, коллегия присяжных заседателей штата Флорида предъявила официальные обвинения подростку.

Круза обвинили в общей сложности по 34 эпизодам в покушении на убийство и в предумышленном убийстве.

Массовый расстрел учеников в школе Флориды произошел 14 февраля. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения.


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