Украина начинает арест имущества «Газпрома»
На Украине начали опись и арест имущества, которое принадлежит «Газпрому».
Как пишет 7 марта «Газета.ру», об этом заявил украинский вице-премьер Владимир Гройсман. Он уточнил, что опись идет в рамках исполнительного производства по делу о «злоупотреблении монопольным положением на рынке». По словам Гройсмана, под арест попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита».
Справка:
Напомним, Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. За вычетом долга украинской компании Россия осталась должна 2,56 миллиарда долларов. С 1 марта «Газпром» отказался возобновлять поставки газа на Украину, вернув предоплату за март. «Нафтогаз» заявил, что вынужден ввести в стране режим экономии и экстренно закупать более дорогой газ в Европе, а действия российской компании расценивает как отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража. Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал его некорректным и предвзятым, объяснив этим разрыв с «Нафтогазом». «Фонтанка» подробно писала о сложившейся ситуации.