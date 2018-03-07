Украина начинает арест имущества «Газпрома»

На Украине начали опись и арест имущества, которое принадлежит «Газпрому».

Как пишет 7 марта «Газета.ру», об этом заявил украинский вице-премьер Владимир Гройсман. Он уточнил, что опись идет в рамках исполнительного производства по делу о «злоупотреблении монопольным положением на рынке». По словам Гройсмана, под арест попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита».