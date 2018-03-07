Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

Десантный корабль-док USS Oak Hill вошел в акваторию Черного моря.

Об этом пишет 7 марта РБК со ссылкой на данные порталов, которые публикуют фотографии прохождения кораблей через пролив Босфор. На борту USS Oak Hill находятся 500 морских пехотинцев. Они направляются к берегам Румынии.

Turkish Coast Guard Kaan33 class TCSG303 & type 80 TCSG88 large patrol crafts escorted @USNavy Whidbey Island class dock landing ship USS Oak Hill 51 during its BlackSea-bound Bosphorus transit. pic.twitter.com/BFSmHc22AV — Yörük Işık (@YorukIsik) 7 марта 2018 г.

Напомним, 4 марта Черное море покинул ракетный эсминец USS Carney после 14 дней похода. 28 февраля из акватории направился домой в США эсминец USS Ross, который пробыл в Черном море 12 дней и заходил в румынский порт Констанца. Оба эсминца были направлены «для проведения морских операций по безопасности». В 6-м флоте ВМС США подчеркивали, что отправить в Черное море два эсминца решили давно, «а не в качестве реагирования на что-либо».