На Маршала Тухачевского победили квартирный пожар

Квартира полыхала в многоэтажке Красногвардейского района Петербурга вечером 7 марта.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы, сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на Маршала Тухачевского, 9 поступило около 20:30. Огонь охватил площадь в 25 квадратных метров.

«Тушили долго! Ребёнок почувствовал запах гари где-то в районе 20:30. Я испугалась! Вышла на лестницу, соседи спускались вниз на улицу! Решила выйти, а там все полыхает, окна просто лопались», — рассказала одна из очевидцев.

В тушении пожара задействовали пять расчётов. Ликвидировали возгорание к 23:00. В результате происшествия никто не пострадал.