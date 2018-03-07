Глава Союза журналистов Москвы: Журналистки, которые пожаловались на домогательства депутата, «унизили профессию»
Союз журналистов Москвы обсудит поведение журналисток, которые обвиняют в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого.
Об этом глава профессионального объединения Павел Гусев 7 марта заявил RTVI. «Они журналисты! Я специально за последние несколько дней обошел пять-шесть журналисток из разных изданий – звонил или спрашивал – они сказали: „Если бы со мной такое случилось, я журналистка, я немедленно пожаловалась бы редактору, и он бы это опубликовал«», – подчеркнул он. По словам Гусева, журналистки должны были сразу рассказать о приставаниях: «Они совершили ну просто, так сказать, унижение нашей профессии», – заявил глава Союза журналистов столицы. При этом Гусев уточнил, что саму информацию о домогательствах объединение под его руководством тоже собирается проверить. Отметим, ранее Павел Гусев говорил, что сведения о домогательствах Слуцкого, которые предоставила Екатерина Котрикадзе, можно игнорировать, посколько речь идет о событиях семилетней давности — и верить им оснований нет.
Справка:
Несколько журналисток обвиняют Леонида Слуцкого в домогательствах. На поведение Слуцкого открыто пожаловалась заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. В частности, Фарида Рустамова предоставила диктофонную запись, из которой следует, что парламентарий предлагал журналистке стать его любовницей и провел внутренней частью ладони по половым органам.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал журналисткам, не терпящим домогательств, сменить работу.