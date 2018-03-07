Внесение в базу данных сайта «Миротворец» не остановит Собчак от посещения Крыма

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак 7 марта попала в список украинского сайта «Миротворец», куда вносят тех, кто «мог совершить преступления против национальной безопасности Украины».

Преступление Собчак в том, что она накануне заявила — в Крым хочет поехать с разрешения киевских властей и через украинскую территорию. Администрация сайта считает это «манипулированием общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов». Тем более, что, как выяснилось, на полуострове после его присоединения к России Собчак уже была — в апреле и июле 2014 года. Это считается «сознательным нарушением государственных границ Украины».

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила РБК, что внесение в списки «Миротворца» «не будет препятствием для возможной поездки в Крым». Правда, другой сотрудник пресс-службы, Александр Белановский, уточнил, что визит будет возможен только с официального письменного согласия Украины.

Отметим, в базу «Миротворца» вносят лиц, которые, по мнению администрации ресурса, могли совершить преступления против национальной безопасности Украины. В этих списках — политики, деятели культуры, журналисты — все те, кто посещал Крым и Донбасс, которые в Киеве считают «оккупированными территориями».