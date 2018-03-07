СКА в третий раз обыграл «Северсталь»

Победой для хоккейного клуба СКА завершился третий матч четвертьфинала Западной конференции КХЛ против «Северстали». Петербургская команда победила со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

Голы у СКА забили Максим Карпов (49-я минута встречи) и Ярно Коскиранта (68). Автором единственной шайбы у «Северстали» стал Дмитрий Кагарлицкий (40).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу СКА. Четвертая игра пройдет 8 марта также в Череповце.

Напомним, СКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.