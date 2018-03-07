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ЖКХ
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07.03.2018 22:01

В 9 домов Красносельского района возвращают тепло

Специалисты заканчивают сварочные работы на повреждённом участке теплотрассы на улице Доблести вечером 7 марта. До полуночи энергетики обещают вернуть отопление в квартиры. 

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», парение у первого корпуса 18-го дома на улице Доблести заметили около 11 утра. Масштаб аварии в компании раскрывать не стали.

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению Смольного уточнили, что течь дала труба диаметром 200 мм. Из-за дефекта отопление в 9 домах перевели на пониженные параметры, горячая вода в кранах осталась. Сейчас на участке заканчиваются сварочные работы, полностью завершить ремонт планируется к 23:00. Затем начнётся запитка сетей.

Отопление вернётся в квартиры после того, как управляющие компании переключат задвижки на внутридомовых системах.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
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