В 9 домов Красносельского района возвращают тепло

Специалисты заканчивают сварочные работы на повреждённом участке теплотрассы на улице Доблести вечером 7 марта. До полуночи энергетики обещают вернуть отопление в квартиры.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», парение у первого корпуса 18-го дома на улице Доблести заметили около 11 утра. Масштаб аварии в компании раскрывать не стали.

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению Смольного уточнили, что течь дала труба диаметром 200 мм. Из-за дефекта отопление в 9 домах перевели на пониженные параметры, горячая вода в кранах осталась. Сейчас на участке заканчиваются сварочные работы, полностью завершить ремонт планируется к 23:00. Затем начнётся запитка сетей.

Отопление вернётся в квартиры после того, как управляющие компании переключат задвижки на внутридомовых системах.