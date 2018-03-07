Рядом с парком Лесотехнической академии хотят построить студенческий городок на 2,5 тысячи мест

Лесотехническая академия имеет планы на принадлежащий ей на праве бессрочного пользования участок в Институтском переулке. Как свидетельствуют документы на сайте КГА, вуз намерен выстроить на этой земле, рядом с другими своими зданиями и обширным парком, который недавно был общедоступным, а теперь закрыт от горожан, большой студенческий городок — на 2,5 тысячи мест и высотой зданий до 40 метров. Также здесь разместятся дополнительные учебные классы и лаборатории вместе с инфраструктурой для их обслуживания.

Чтобы строительство стало возможным, ректор вуза Юрий Беленький подал заявку о корректировке Правил землепользования и застройки — в рамках публичных слушаний по их проекту, прошедших в Невском районе. Он просит изменить существующую зону ТИ 1-1 (для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов, объектов санитарной очистки с включением складских и производственных объектов IV и V классов опасности) на зону ТД 1-1 (среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка).