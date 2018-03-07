Манчини о матче с «Лейпцигом»: Завтра точно не стоит от нас ожидать оборонительной игры

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига».

«Нам будет противостоять очень молодая, очень техничная команда. Завтра нам нужно показать свой лучший футбол. Мы стремимся выигрывать в каждом матче. В Лиге Европы нам тяжелее, потому что сейчас в этом турнире много команд, которые сильнее «Зенита». Отставание от «Локомотива» в чемпионате уже не маленькое, но в футболе можно отыграть многое. Завтра точно не стоит от нас ожидать оборонительной игры. Это не наш футбол, это не соответствует нашей философии», – цитирует 7 марта Манчини Sports.ru.

Напомним, матч «Лейпциг» – «Зенит» состоится 8 марта в Германии. Начало в 23.05. Ответная игра состоится 15 марта в Петербурге.