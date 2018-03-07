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07.03.2018 21:39

Компания, управляющая Пулково, не планирует реконструкцию терминала на Стартовой

Концессионер «Воздушные ворота Северной столицы», который управляет аэропортом Пулково, пока не имеет конкретных планов на реконструкцию терминала «Прибытие» комплекса Пулково-2 на Стартовой улице, 17. Об этом «Фонтанке» 7  марта заявили в пресс-службе ВВСС. 

Как пояснили там, возможно, такие планы есть у города. Но в компании информации об этом нет. Напомним, о возможной реконструкции терминала на Стартовой заявлено в корректировке в правила землепользования и застройки, поданной в числе других на публичных слушаниях в Московском районе. Заявка требует увеличить на территории бывшего Пулково-2 предельную высотность строительства, но подал ее не концессионер, а предприятие, принадлежащее городу и выполняющее по отношению к Пулково контрольные функции. 

«Это заявление подало АО «Аэропорт Пулково», а не концессионер аэропорта – «Воздушные ворота Северной столицы». Предприятие на 100% принадлежит городу и контролирует деятельность ВВСС как концессионера, – уточнили в пресс-службе ВВСС. – Участок, который указан, находится за зоной нашей концессии. Мы этот терминал не арендуем. На данный момент информации о ближайших планах реконструкции нет. Мы действительно рассматриваем Пулково-2 в планах дальнейшего развития аэропорта, но решений пока не принято. Вопрос рассматривается акционерами».


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