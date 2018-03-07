Зингаревич просит повысить отель на Приморском и собирается построить еще два на Афонской и Аккуратова

«Плаза Лотус Групп» Михаила Зингаревича просит город увеличить предельную высоту строительства на участке 83 по Приморскому проспекту (восточнее пересечения с Яхтенной улицей).

Заявку об этом компания подала через процедуру публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Кроме того, компания просит изменить территориальную зону ТД2-2 на ТД1-2 для еще двух участков под строительство отелей — на Афонской улице, участок 11 (северо-восточнее Афонской и улицы Аккуратова) и на улице Аккуратова, участок 1 (северо-восточнее пересечения с Афонской). Протокол слушаний опубликован на сайте КГА.

Как указано в заявке, первоначально, в 2015 году, инвестор планировал построить на Приморском 90-метровое здание. Однако в соответствии с редакцией ПЗЗ 2016 года высоту здесь уменьшили до 35 метров.

«На данный момент объекты капитального строительства, расположенные на прилегающей территории, имеют следующую высотность: ЖК «Золотая Гавань» -75 метров; башня «Lotus Tower» – 54 метра; центральный участок ЗСД, подмостовой габарит которого — от 35 до 52 метров; стадион «Крестовский», высота здания с учётом пилонов — 110 метров. Данные объекты капитального строительства формируют высотный фронт, средняя высота которого существенно превышает 35 метров», – говорится в предложении «Плаза Лотус Групп». Впрочем, теперь компания поумерила аппетиты и требует уже не 90, а 56 метров.

Проект, напомним, является стратегическим. Инвестор напоминает, что в его составе планируется создать интерактивный музей спорта с местом для просмотра спортивных трансляций.

Что касается двух участков на улице Афонской и Аккуратова, то здесь для строительства еще двух отелей класса «три звезды» нужно изменить зону с ТД2-2 (зона специализированных общественно-деловых объектов) на ТД1-2 (зона многофункциональной общественно-деловой застройки с включением объектов жилой застройки). Также инвестор хочет установить здесь предельную высоту в 40 метров.

Напомним, в январе 2016-го «Плаза» предложила Смольному инвестпроект, в рамках которого компания была готова вложить более 30 млрд рублей в строительство шести отелей. В марте того же года Смольный признал все шесть компаний-застройщиков отелей единым стратегическим инвестором. Участки компания получила в аренду без торгов — на Яхтенной улице, в устье реки Смоленки, на Синопской набережной, улице Александра Невского, на Витебском проспекте и проспекте Большевиков. Часть из них, впрочем, «Плаза» впоследствии продала. Среди них оказался участок на Александра Невского — он перешел под контроль ООО «Кравт Инвест», принадлежащего миллиардеру-рыбопромышленнику Игорю Евтушку. А два отеля в устье реки Смоленки «Плаза» построит вместе с «Мастер Девелопмент», который приобрел в проекте 67%.