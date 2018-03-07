Сборная осталась без защиты: братья Березуцкие уходят

Защитники футбольного клуба ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие больше не будут выступать за сборную России. Об этом заявили сами игроки, пишет 7 марта «Спорт-Экспресс».

«Сейчас, когда до чемпионата мира осталось всего три месяца и фактически только мартовский сбор с контрольными играми против Бразилии и Франции, считаю, что нужно четко сказать о том, что я, а также мой брат Алексей, завершаем выступления за национальную команду. Как и ранее, повторяю, что всегда с удовольствием приезжал в расположение сборной, выкладывался без остатка. Но сейчас состояние здоровья не оставляет выбора», – заявил Василий Березуцкий.

По словам футболиста, решение о завершении выступления за сборную окончательное. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов уже поставлен в известность.

Братья Березуцкие выступали за сборную России с 2003 по 2016 годы. На счету Алексея 58 матчей, у Василия – 101 встреча и 5 голов. Оба – бронзовые призеры Евро-2008. Отметим, что ранее российская команда из-за травм лишилась целого ряда центральных защитников.