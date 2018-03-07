Участник «Битвы экстрасенсов» арестован за три пары штанов

В Петербурге от общества изолирован участник «Битвы экстрасенсов» и сериалов. Арсений Караджев обвиняется в хранении наркотиков и переодевании за чужой счет.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга вечером 7 марта, с ходатайством об аресте Караджева обратилась полиция Центрального района. Она расследует эпизоды годичной давности. В торговом комплексе «Галерея» был задержан молодой человек с набором одежды и пакетиком порошка.

Следствие полагает, что Арсений Караджев вечером 20 февраля 2017 года пришел в «Галерею» за обновлением гардероба. В магазине одежды выбрал штанов — три пары, курток — три, пиджаков — д ва, пальто — два, всего на 24 тысячи рублей, и прошел мимо кассы и рамок. Ноша Арсения тянула, бежать ему было трудно, полиция подоспела. При личном досмотре у него нашли порошок и телефон. Телефон тоже проверялся на предмет воровства, как писала «Фонтанка», но был признан законным владением Арсения. С веществом получилось сквернее. Задержанный уверял, что это волшебная соль для общения с потусторонним, а экспертиза усмотрела наркотик. От Караджева аудитория «Битвы экстрасенсов» (на программе он выступал под псевдонимом Караджа) сходила с ума, и за телезаслуги его освободили под подписку о невыезде. Арсений предпочел скрыться, был объявлен в федеральный розыск, вечером 6 марта его нашли.

Смольнинский суд арестовал Караджева на месяц, до 7 апреля.