Полиция Великобритании: При покушении на Скрипаля использовали нервно-паралитический газ

Полиция Великобритании считает, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля пытались убить «с использованием нервно-паралитического газа».

Об этом 7 марта заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули. И.о. заместителя руководителя полиции Уилтшира Кит Притчард уточнил, что при инциденте в Солсбери также пострадал полицейский, который первым прибыл на место происшествия. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

