Полиция Великобритании: При покушении на Скрипаля использовали нервно-паралитический газ

Полиция Великобритании считает, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля пытались убить «с использованием нервно-паралитического газа».

Об этом 7 марта заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули. И.о. заместителя руководителя полиции Уилтшира Кит Притчард уточнил, что при инциденте в Солсбери также пострадал полицейский, который первым прибыл на место происшествия. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

LIVE: Update from Assistant Commissioner Mark Rowley about the investigation into the major incident in #Salisbury https://t.co/aeJWotoTS1 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 7 марта 2018 г.

Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом.

Британская полиция и контрразведка MI5 рассматривают несколько вероятных причин произошедшего, среди них покушение на убийство, спонсированное государством, «попытка ложно обвинить Россию или личный спор».

В британском МИДе призвали «не торопиться с выводами» и не искать «руку России». В МИДе РФ заявили, что западные журналисты используют инцидент для нагнетания антироссийских настроений.

Ранее «Фонтанка» выяснила, что сын отравленного разведчика умер в Петербурге при странных обстоятельствах.