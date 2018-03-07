Кадыров: Причиной крушения вертолета с пограничниками стал «резкий порыв ветра»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности крушения вертолета Ми-8 в Чечне.

Как пишет Кадыров 7 марта в своем телеграм-канале, вертолет пограничного управления из Тусхароя Итум-калинского района доставлял военнослужащих на заставу. «Когда он завис в двух метрах от земли, произошёл резкий порыв ветра. Вертолёт заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. 7 человек оставались в вертолёте, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть», – уточняет глава Чечни. Пятеро человек погибли, двое были тяжело ранены. «Один из них скончался в республиканском госпитале, а второй находится в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас он под бдительным контролем врачей, ведутся консультации, если состояние бойца позволит, то он будет перевезён в госпиталь в Москву», – пишет Рамзан Кадыров.

Напомним, днем 7 марта в СМИ появилась информация о крушении вертолета Ми-8 пограничной службы. Он упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе Чечни.