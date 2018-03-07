Прокуратура Петербурга добилась отмены ареста гражданина США

Петербургская прокуратура проявила нетипичное усердие в деле гражданина США, обвиненного в мошенничестве и неуплате налогов. Она добилась отмены его ареста.

Как сообщает 7 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга, апелляционное представление в горсуд было внесено на постановление Куйбышевского райсуда, который по ходатайству следователя городского СК арестовал коммерсанта.

По мнению надзорного ведомства, в материалах дела нет данных, что обвиняемый скроется от предварительного следствия. Его фамилию прокуратура не указала, но указала исчерпывающие данные о нем. Это уроженец Петербурга, предприниматель, гражданин России (по рождению) и гражданин США (приобретенное гражданство) Антон Постольников. В настоящее время он находится в Штатах, и Куйбышевский суд выносил постановление о заочном аресте. Обвинение в неуплате налогов и особо крупном мошенничестве ему 3 мая 2017-го также предъявлено заочно, 26 июня 2017 года Постольников объявлен в международный розыск. По версии следствия, он был бизнес-партнером недавно осужденного Петра Тиньгаева и от имени компании «Стрит кар» реализовал схему безвозмездной передачи автомобилей в собственность фирмы, предоставив декларацию с правом на получение вычета по НДС и впоследствии – налоговую декларацию с ложными сведениями. Насколько известно «Фонтанке», Генеральная прокуратура не соглашается с фабулой обвинения и дискутирует по этому поводу со Следственным комитетом.

Защита Постольникова тоже обратилась в Санкт-Петербургский городской суд с жалобой на арест, считая, что эпизоды, если они и были, касаются сферы предпринимательской деятельности. Верховный суд, разъяснивший свою позицию в постановлении пленума от 15 ноября 2016 года № 48, не приветствует арест подозреваемых и обвиняемых в «предпринимательских» преступлениях. Горсуд отменил заочный арест Постольникова.