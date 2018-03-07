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07.03.2018 19:25

«Фонтанка» за 60 секунд — 7 марта

«Газпром» газ Украине отрубил, а свои «транзитные» два миллиарда долларов она получать все равно будет. Стокгольмский арбитраж подтвердил народную мудрость о гражданах некоторых национальностей.

Кандидаты в президенты вовсю, если вы не заметили, агитируют Петербург. Жириновский, похоже, куда-то собирается: в буклетах он рассказывает, как не стать бомжом, как выжить на селе и как избежать нищей старости.

Британские журналисты утверждают, что сын отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля умер в Петербурге прошлым летом подозрительной смертью. «Фонтанка» проверила.

В тоннеле Лахтинско-Правобережной линии снова копают. Рабочим начали выдавать зарплату. Вот что забастовка животворящая делает.

Теракт в петербургском метро заказал 27-летний гражданин Киргизии Сирожиддин Мухтаров, более известный как Абу Салах. Выглядит он плохо. Если найдут, то будет еще хуже.

 «Чижик» доехал до людей. Люди встретили его картечью. Дикий, дикий северо-запад... 

Историю про то, как поссорились «Яндекс» с Google, мы вам не расскажем. Но покажем, как «Яндекс» обозвал своего американского конкурента «говном». Когда шутка вышла за пределы желтого офиса, – все назвали багом.

Выходных впереди целых четыре, даже с поправкой на похмельный синдром это много. Смотрите, чем можно себя занять:

А здесь у нас Финляндия. В честь женского дня там дают бесплатную сауну — только приезжайте.

 


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