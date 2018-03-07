Глава комитета по вопросам семьи в Госдуме посоветовала «девочкам-журналисткам ходить поприличнее»

Еще
04:41 08.03.2018
Пришлите свою новость!
03:08
Студия Диснея отправит в путешествие по фантастическим мирам
02:55
«Проект "Флорида"» покажет мир криминала детскими глазами
02:45
Премьера в БДТ: Валерий Ивченко представит моноспектакль по Достоевскому
02:22
Петербуржцам расскажут о женщинах, меняющих историю
02:07
Лев Додин начнет фестиваль-исследование «…да не судимы будете» с Пастернака
01:50
«Пикник» погрузит зрителей в воображаемые миры
01:36
В кино покажут борьбу с талибами
01:18
Лиам Нисон сыграет опасного пассажира
00:40
Неизвестный с ножом ранил троих человек в Вене
00:25
На российские выборы не приедут наблюдатели от Европарламента
00:11
Стрелку из Флориды предъявили обвинение в убийстве 17 человек
07/03
Украина начинает арест имущества «Газпрома»
07/03
Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
07/03
На Маршала Тухачевского победили квартирный пожар
07/03
Глава Союза журналистов Москвы: Журналистки, которые пожаловались на домогательства депутата, «унизили профессию»
07/03
Внесение в базу данных сайта «Миротворец» не остановит Собчак от посещения Крыма
07/03
СКА в третий раз обыграл «Северсталь»
07/03
Рядом с парком Лесотехнической академии хотят построить студенческий городок на 2,5 тысячи мест
07/03
В 9 домов Красносельского района возвращают тепло
07/03
Манчини о матче с «Лейпцигом»: Завтра точно не стоит от нас ожидать оборонительной игры
07/03
Компания, управляющая Пулково, не планирует реконструкцию терминала на Стартовой
07/03
Зингаревич просит повысить отель на Приморском и собирается построить еще два на Афонской и Аккуратова
07/03
Сборная осталась без защиты: братья Березуцкие уходят
07/03
Участник «Битвы экстрасенсов» арестован за три пары штанов
07/03
Полиция Великобритании: При покушении на Скрипаля использовали нервно-паралитический газ
07/03
Кадыров: Причиной крушения вертолета с пограничниками стал «резкий порыв ветра»
07/03
Джон Траволта сыграет безумного фаната-Лося
07/03
Прокуратура Петербурга добилась отмены ареста гражданина США
07/03
Глава комитета по вопросам семьи в Госдуме посоветовала «девочкам-журналисткам ходить поприличнее»
07/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 марта
07/03
Сельдяков: Как молнией ударило: "Я, правда, не показал красную?!"
07/03
Пулково просит изменить высотность в ПЗЗ для реконструкции терминала на Стартовой улице
07/03
Малафеев о решении КДК не переигрывать матч с «Амкаром»: Мы понимали, что вряд ли что-то изменится
07/03
Адвокат выдворенного из Латвии российского журналиста потребовал доступа к секретным документам
07/03
В Иране произошло землетрясение
07/03
Рядом с Новоселками хотят построить мусороперерабатывающий завод
07/03
Рабочие СМУ-11 возобновили проходку тоннеля от «Театральной»
07/03
На пандусе метро «Гражданский проспект» припарковался «Форд»
07/03
Украинская биатлонистка выступила против бойкота соревнований в России
07/03
Глава МО "Купчино" подарил бабушкам на 8 Марта спиннеры
07/03
Съезд с ЗСД на Шкиперский проток построят к концу 2020 года
07/03
Юрий Бутусов уходит из Театра имени Ленсовета
07/03
Международные резервы России за месяц выросли почти на $ 6 млрд
07/03
«Авенариум+» построит в Курортном районе четыре гостиницы, кафе и театральную студию
07/03
Страховщики предупредили о новом виде мошенничества с полисами ОМС
07/03
Участник «Битвы экстрасенсов» назвал наркотик волшебной солью для спиритических подвигов
07/03
Путин подписал закон о повышении МРОТ
07/03
Посла Финляндии в Швеции признали виновным в сексуальных домогательствах
07/03
Сбербанк продаст с торгов офис на Московском, 133
07/03
Перед 8 марта пробки в Петербурге «сошли с ума»
07/03
ФСБ задержала экс-сотрудника Северо-Западной оперативной таможни
07/03
«Яблоко» рассказало о разгерметизации самолёта с Явлинским на борту
07/03
ЕС: Введем ответные пошлины через два месяца после американцев
07/03
В прошлом году хакеры заполучили медицинские данные 2 миллионов человек
07/03
Самой страшной машиной Женевского салона назвали модульное авто
07/03
Алиса Фрейндлих создает угрозу нацбезопасности Украины
07/03
Биатлонист Малышко выступит в Финляндии с винтовкой Мякяряйнен
07/03
"Альфа" ФСБ встречается с "Альфой" КГБ ради сбежавшего от всеволожского Следкома
07/03
В Петербурге начали расти арендные ставки на жилье
07/03
«Хоть в пляжный футбол играй»: пассажиры метро ходят по песку
07/03
Грозит ли рынку недвижимости госмонополия?
07/03
КДК оштрафовал «Зенит» на 270 тысяч рублей за фанатов
07/03
На Светлановском «ГАЗель» снесла светофор автомобилем, который её уронил
07/03
СМИ: При крушении вертолёта в Чечне выжили двое
07/03
Разработчик FindFace поможет МВД распознавать людей на массовых мероприятиях
07/03
«Чижика» обстреляли из пневматики
07/03
Депутаты поддержали введение ответственности для собственников зданий за уборку прилегающей к ним территории
07/03
РЖД предлагает финнам увеличить грузоперевозки через Карелию
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
07.03.2018 19:27

Глава комитета по вопросам семьи в Госдуме посоветовала «девочкам-журналисткам ходить поприличнее»

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева вступилась за депутата Леонида Слуцкого, обвиняемого в сексуальных домогательствах, и посоветовала журналисткам не ходить по парламенту «с голыми пупками».

В защиту коллеги-депутата Тамара Плетнёва выступила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 7 марта. По её словам, Слуцкий «к женщинам относится всегда с теплотой», но «может пошутить». Она дала советы по дресс-коду для работы в российском парламенте: «Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее», а не «с голыми пупками».

«Если им здесь страшно и здесь их обижают, не надо сюда ходить. А то я смотрю, они целыми днями сидят здесь в буфетах бесконечно, а потом напишут всякую ерунду. Чего только ни наслушаешься про Думу, хотя мы здесь с утра до ночи занимаемся работой. Поэтому очень обидно, мне даже за него обидно, честное слово, что он попал в эту историю», — сказала Плетнева.

Депутат от КПРФ Тамара Плетнёва — постоянная участница шоу «Пусть говорят». В декабре 2016 года она возмутилась затянувшимся заседанием парламента, заявив, что из-за задержки на работе не успеет покормить мужа.

Несколько журналисток обвиняют Леонида Слуцкого в домогательствах. На поведение Слуцкого открыто пожаловалась заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. В частности, Фарида Рустамова предоставила диктофонную запись, из которой следует, что парламентарий предлагал журналистке стать его любовницей и провел внутренней частью ладони по половым органам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал журналисткам, не терпящим домогательств, сменить работу.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Пресс-служба школы "Летово"
07.03.2018 11:04

Школа «Летово» приглашает поговорить об образовании будущего

Что такое школа будущего? Какие компетенции понадобятся сегодняшним школьникам через 10-15 лет? Как мотивировать ребенка учиться? Ответы на эти и многие другие вопросы родители школьников смогут получить 17 марта в пространстве «Среда».
Магазин "Кей"
07.03.2018 10:00

Что подарить маме и бабушке на 8 марта: полезные советы экспертов КЕЙ

Наверное, каждый согласится, что нет в нашей жизни людей важнее, чем мама и бабушка. Специалисты компании КЕЙ подготовили обзор полезных и оригинальных подарков для них на Международный женский день
Фото предоставлено компанией Setl City
06.03.2018 17:40

Setl City проектирует новую школу и два детских сада в ЖК «Солнечный город»

Setl City выполняет проектирование двух новых детских садов и школы для жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Строительство одного садика и школы планируют начать уже в 2018 году.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На российские выборы не приедут наблюдатели от Европарламента
Глава Союза журналистов Москвы: Журналистки, которые пожаловались на домогательства депутата, «унизили профессию»
Глава комитета по вопросам семьи в Госдуме посоветовала «девочкам-журналисткам ходить поприличнее»
Адвокат выдворенного из Латвии российского журналиста потребовал доступа к секретным документам
Глава МО "Купчино" подарил бабушкам на 8 Марта спиннеры
Алиса Фрейндлих создает угрозу нацбезопасности Украины
Путин о перспективах ядерной войны: Зачем нам мир, если не будет России?
Спикер петербургского парламента предложил женщинам заниматься решением демографических проблем
Глава МИД Украины счел просьбу Собчак шизофренией
МИД: Отравление разведчика Скрипаля используют для нагнетания антироссийской кампании
Рейтинг «Доктора Питера»: дипломы и поздравления — лучшим
Как согреться в холода
Как попасть под автодозвон
Для сибирских холодов в Европе нет преград
«Это не блеф», – сказал Путин. «Мы поняли», – ответил Запад
Всеволод Овчинников: Это не новая, а старая холодная война
К кому обращено послание президента
Первый Ангел вострубил. Как соцсети поняли послание Путина
Здравствуй, оружие. Что Путин показал миру
IХ рейтинг лучших клиник Петербурга по версии медицинского сообщества
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«А я посуду помыл»: «Ленинград» выпустил к 8 Марта клип про «супервумен»

Елена Пальм/Интерпресс

«Фонтанка» собирает фото офисных поздравлений с 8 Марта

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Следственному комитету вернут мрамор Монферрана

Новости компаний
Пресс-служба школы "Летово"
07.03.2018 11:04
Школа «Летово» приглашает поговорить об образовании будущего
Что такое школа будущего? Какие компетенции понадобятся сегодняшним школьникам через 10-15 лет? Как мотивировать ребенка учиться? Ответы на эти и многие другие вопросы родители школьников смогут получить 17 марта в пространстве «Среда».
Магазин "Кей"
07.03.2018 10:00
Что подарить маме и бабушке на 8 марта: полезные советы экспертов КЕЙ
Наверное, каждый согласится, что нет в нашей жизни людей важнее, чем мама и бабушка. Специалисты компании КЕЙ подготовили обзор полезных и оригинальных подарков для них на Международный женский день
Фото предоставлено компанией Setl City
06.03.2018 17:40
Setl City проектирует новую школу и два детских сада в ЖК «Солнечный город»
Setl City выполняет проектирование двух новых детских садов и школы для жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Строительство одного садика и школы планируют начать уже в 2018 году.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.03.2018 13:40
«Победа» перевезла первого миллионного пассажира в 2018 году
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 5 марта перевезла первого миллионного пассажира с начала 2018 года – на месяц раньше, чем в прошлом году.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.03.2018 17:51
Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Аэрофлота»
Международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» с уровня «B+» до «BB-» и присвоило рейтингу прогноз «стабильный».
Фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
02.03.2018 18:22
В Петербурге открыли новый корпус Мариинской больницы
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров 2 марта торжественно открыли новый корпус Мариинской больницы. Стоимость его строительства составила 3,2 миллиарда рублей.
«Уральские авиалинии»
02.03.2018 11:00
«Уральские авиалинии» приглашают на пасхальную неделю в Израиль
Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагают отправиться в Израиль и поучаствовать в празднованиях Пасхи на Святой земле. Из Санкт-Петербурга в Тель-Авив авиакомпания выполняет рейсы дважды в неделю, с 25 марта - 6 раз в неделю
Компания «MIR VR»
02.03.2018 10:30
Петербургские школьники сдают ЕГЭ в VR-шлеме – будущее уже сегодня
1 марта в лектории Охта Lab ТРК «Охта Молл» состоялся бесплатный урок в формате виртуальной реальности для петербургских школьников в рамках социальной программы «МИР Учащимся», организованной компанией MIR VR
Магазин "Кей"
02.03.2018 10:00
Как не упасть в ее глазах: лучший подарок на 8 марта по мнению экспертов КЕЙ
С каждым годом все сложнее и сложнее становится удивить свою вторую половину подарком на Международный женский день, не так ли? Специально для вас сотрудники компании КЕЙ подготовили обзор оригинальных и современных подарков на 8 марта, которые обязательно придутся по душе вашей даме
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55
Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.