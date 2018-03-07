Глава комитета по вопросам семьи в Госдуме посоветовала «девочкам-журналисткам ходить поприличнее»

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева вступилась за депутата Леонида Слуцкого, обвиняемого в сексуальных домогательствах, и посоветовала журналисткам не ходить по парламенту «с голыми пупками».

В защиту коллеги-депутата Тамара Плетнёва выступила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 7 марта. По её словам, Слуцкий «к женщинам относится всегда с теплотой», но «может пошутить». Она дала советы по дресс-коду для работы в российском парламенте: «Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее», а не «с голыми пупками».

«Если им здесь страшно и здесь их обижают, не надо сюда ходить. А то я смотрю, они целыми днями сидят здесь в буфетах бесконечно, а потом напишут всякую ерунду. Чего только ни наслушаешься про Думу, хотя мы здесь с утра до ночи занимаемся работой. Поэтому очень обидно, мне даже за него обидно, честное слово, что он попал в эту историю», — сказала Плетнева.

Депутат от КПРФ Тамара Плетнёва — постоянная участница шоу «Пусть говорят». В декабре 2016 года она возмутилась затянувшимся заседанием парламента, заявив, что из-за задержки на работе не успеет покормить мужа.

Несколько журналисток обвиняют Леонида Слуцкого в домогательствах. На поведение Слуцкого открыто пожаловалась заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. В частности, Фарида Рустамова предоставила диктофонную запись, из которой следует, что парламентарий предлагал журналистке стать его любовницей и провел внутренней частью ладони по половым органам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал журналисткам, не терпящим домогательств, сменить работу.