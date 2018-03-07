Сельдяков: Как молнией ударило: "Я, правда, не показал красную?!"

Главный судья матча «Зенит» – «Амкар», завершившегося вничью, Владимир Сельдяков, объяснил, почему в конце встречи он не показал защитнику «Амкара» Николаю Зайцеву красную карточку.

«Это моя методическая ошибка. Достал желтую карточку, но из-за того, что игроку оказывали помощь на поле, возникла небольшая стычка, концентрацию внимания я потерял. Показывая желтую, понимал, что она вторая. Но формально забыл предъявить красную. Не то, чтобы я ошибся… Ошибся бы, не предъявив вторую желтую карточку. Здесь формальность – не достал красную… Наверное, осознал, когда мне сказали: «Володь, а ты красную показал?» И такое чувство, как молнией ударило: «А я ее правда не показывал?!» – цитирует Сельдякова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Зенит» потребовал аннулировать результат матча и переиграть его из-за ошибки главного судьи встречи Владимира Сельдякова. В конце встречи Сельдяков показал футболисту «Амкара» Николаю Зайцеву вторую жёлтую карточку, но не выписал следом полагающуюся в таких случаях красную. Зайцев, впрочем, покинул пределы поля, но из-за травмы. Однако КДК РФС отказал "Зениту".