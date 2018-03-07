Пулково просит изменить высотность в ПЗЗ для реконструкции терминала на Стартовой улице

Аэропорт Пулково реконструирует бывший терминал «Прибытие» комплекса Пулково-2 по адресу: Стартовая улица, дом 17, строение 1, если город изменит на этом участке высотные нормативы. Заявку об изменении АО «Аэропорт «Пулково» подал через процедуру публичных слушаний по проекту новых правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в Московском районе.

Протоколы слушаний опубликованы 28 февраля на сайте КГА. На данный момент участок с 15 строениями отдан аэропорту в аренду на 49 лет (договор заключен в 2008 году). Площадь участка — 204 тысячи кв. м, площадь объектов недвижимости и временных сооружений — 47,5 тысячи.

Аэропорт намерен реконструировать терминал и приспособить его для новых нужд. Речь идет о двух зданиях площадью 246 кв.м и 604 кв.м и четырех ангарах площадью 1379 кв. м. Однако, согласно действующим ПЗЗ, здесь действует ограничение по высоте «О», которое не позволяет проводить капитальное строительство (реконструкцию). Поэтому аэропорт требует повысить высотные нормативы в этом месте.

Вопрос о том, на сколько именно будет увеличена высота, в пресс-службе «Воздушных ворота Северной столицы» обещали прокомментировать позже.

Санкт-Петербургский центр ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» согласовал превышение.