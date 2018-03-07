Малафеев о решении КДК не переигрывать матч с «Амкаром»: Мы понимали, что вряд ли что-то изменится

Исполняющий обязанности спортивного директора футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение КДК РФС не аннулировать результат матча против «Амкара».

«Как мы уже и заявляли, в принципе, мы понимали, что вряд ли что-то изменится. Все, что мы хотели, мы озвучили. Еще раз хочу сказать, что не это главное. Главное, что мы будем стараться показывать красивый, комбинационный футбол для наших болельщиков. Когда они приходят на футбол, они должны получать то, ради чего мы все любим эту игру. Я, как бывший футболист, всегда счастлив, когда вижу полные трибуны. Поэтому всё, что мы хотели сказать, мы сказали. Я считаю, что ничего еще не потеряно. Все в наших руках. Мы будем бороться дальше. Я уверен, что наши оппоненты будут терять очки. Сейчас нам нужно сконцентрироваться на своих локальных задачах. Нам надо считать, что все, что мы могли потерять в концовке чемпионата, мы уже потеряли. Поэтому нужно стараться брать 100 процентов очков, а там уже что будет, то будет. К сожалению, не всё от нас будет зависеть. «Зенит» будет бороться до конца, пока есть теоретические шансы занять первое место», – заявил Малафеев в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».

Напомним, «Зенит» потребовал аннулировать результат матча и переиграть его из-за ошибки главного судьи встречи Владимира Сельдякова. В конце встречи Сельдяков показал футболисту «Амкара» Николаю Зайцеву вторую жёлтую карточку, но не выписал следом полагающуюся в таких случаях красную. Зайцев, впрочем, покинул пределы поля, но из-за травмы.