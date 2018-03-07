Преступники нашли слово, после которого смогли ограбить главу петербургского ломбарда

Крупное ограбление было совершено в Петербурге 6 марта.

Генеральный директор ломбарда, расположенного в центре города, лишился денег на общую сумму около 2 миллионов рублей, ювелирных украшений, дорогих часов. Также у него забрали ключи и документы от двух автомобилей – после владелец не нашёл их на месте парковки.

Грабители пришли к своей жертве домой. Чтобы их пустили, они сказали всего одно кодовое слово. Какое – читайте на «Водителе Петербурга».