Адвокат выдворенного из Латвии российского журналиста потребовал доступа к секретным документам

Верховный суд Латвии начал рассмотрение иска российского журналиста телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева, который пытается добиться исключения из чёрного списка балтийской страны.

Как сообщает телеканал «Россия 24», 7 марта на заседании суда адвокат корреспондента Оскарс Андрупс затребовал акт, на основании которого принималось решение о депортации Курлаева, однако данный документ содержит гостайну.

В процессе объявили перерыв. Защите российского журналиста дали время для затребования бумаги в полиции безопасности Латвии.

Анатолия Курлаева задержали в Риге 2 февраля. Ему вручили акт о запрете на въезд в страну, подписанный министерством внутренних дел. 4 февраля депортировали и жену россиянина — корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву.

Напомним, в черном списке в Латвии находятся уже десятки россиян — в частности певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов и многие другие.